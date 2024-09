Francoforte (Germania), 30 set. (LaPresse) – “In tutta Europa vediamo che la politica ideologica e irrealistica dei Verdi viene abbandonata. Al contrario, i cittadini si rivolgono a una realpolitik tangibile per il bene della propria comunità. In questo senso, ci sono analogie sia in Austria che nella Germania dell’Est, ma anche nel resto d’Europa, i cittadini sono stufi di essere trattati con condiscendenza. Vogliamo la libertà”. Lo ha detto a LaPresse René Aust, capo-delegazione del partito di estrema destra tedesco AfD al Parlamento europeo e co-presidente del gruppo Europa delle nazioni sovrane, commentando i risultati elettorali in Austria che hanno visto il successo dell’estrema destra dell’Fpö.

