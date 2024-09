Milano, 28 set. (LaPresse) – Con l’uccisione in Libano del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah “abbiamo saldato i conti con i responsabili dell’omicidio di innumerevoli israeliani e di molti cittadini di altri Paesi, tra cui centinaia di americani e dozzine di francesi”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, come riporta Ynet.

