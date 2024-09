Milano, 28 set. (LaPresse) – L’operazione militare dell’esercito di Israele in Libano “non è finita” con l’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. Lo ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente colonnello Daniel Hagari, come riporta Ynet. “Hezbollah ha ancora delle capacità, capacità che l’organizzazione ha sviluppato per anni, finanziata dall’Iran”, ha aggiunto, “in questo momento, i piloti stanno attaccando obiettivi in tutto il Libano”.

