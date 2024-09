Milano, 28 set. (LaPresse) – Nello stesso comunicato letto in diretta sull’emittente libanese al-Manar in cui si confermava la morte del leader del gruppo sciita filo-Iran Hassan Nasralaah, Hezbollah ha aggiunto: “La leadership di Hezbollah è impegnata a continuare la jihad di fronte al nemico, a sostegno di Gaza e della Palestina e in difesa del Libano”. Lo riporta la testata libanese L’Orient-Le Jour.

