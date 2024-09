Milano, 28 set. (LaPresse) – Hezbollah conferma ufficialmente la morte del suo leader, Hassan Nasrallah. Lo riporta la testata libanese L’Oriente Le Jour. In un comunicato letto in diretta sul canale al-Manar, il partito ha annunciato che “il maestro della resistenza” Hassan Nasrallah “si è mosso al fianco del suo Signore come un grande martire”. “Si è unito alla carovana dei martiri di Karbala” e “ai suoi compagni, i martiri immortali di cui ha guidato la marcia per trent’anni, conducendoli di vittoria in vittoria”, ha aggiunto il partito.

