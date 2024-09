Palermo, 27 set. (LaPresse) – Le ha dato fuoco al culmine di una lite per un ragazzo conteso. Una donna, madre di una delle ragazze che si disputavano il fidanzato, ieri pomeriggio intorno alle 18 ha cosparso sorella della rivale della figlia con del liquido infiammabile e le ha dato fuoco. La giovane, una 26enne di Catania è ricoverata in prognosi riservata nel centro grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni profonde sul 20 per cento del corpo, al volto, alle spalle, alle braccia e al torace. La giovane è sfigurata e rischia la vita.

