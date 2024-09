Roma, 26 set. (LaPresse) – In un comunicato diffuso dalla Casa Bianca il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto per la “assistenza alla sicurezza per l’Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”. “Ho ordinato al dipartimento della Difesa di allocare tutti i fondi rimanenti per l’assistenza alla sicurezza che sono stati stanziati per l’Ucraina entro la fine del mio mandato – spiega Biden – Come parte di questo sforzo, il dipartimento della Difesa stanzierà i fondi rimanenti dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina entro la fine di quest’anno”. Tra le armi che verranno fornite alle forze ucraine, aggiunge, c’è anche “la munizione a lungo raggio Joint Standoff Weapon” con l’obiettivo di “potenziare le capacità di attacco a lungo raggio dell’Ucraina”. Biden, tuttavia, non cita il via libera sull’uso contro la Russia delle armi a lungo raggio fornite, a lungo invocato da Volodymr Zelensky.

