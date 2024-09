New York (New York, Stati Uniti), 26 set. (LaPresse/AP) – Il mondo è unito nel chiedere un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante un’intervista alla Msnbc. “Ora sono i paesi del G7, l’Unione Europea, i principali paesi arabi, tutti a parlare con una sola voce chiara della necessità di ottenere quel cessate il fuoco nel nord”, ha affermato Blinken prima di incontrare il principale consigliere strategico del primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, a New York. “Non posso parlare per lui”, ha detto Blinken, riferendosi a Netanyahu. “Posso solo dire che il mondo sta parlando chiaramente per praticamente tutti i paesi chiave in Europa e nella regione sulla necessità del cessate il fuoco. Quello che stiamo dicendo, quello che sta dicendo il mondo, è molto chiaro, e cercheremo di lavorare con gli israeliani e tutte le parti “, ha aggiunto.

