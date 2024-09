New York (New York, Usa), 25 set. (LaPresse/AP) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha esortato i leader mondiali a stare dalla parte di Kiev e a non cercare “una via d’uscita” invece di una “pace vera e giusta”. Zelensky ha detto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che non c’è alternativa alla “formula di pace” che ha presentato due anni fa. Tra le altre cose, essa prevede l’espulsione di tutte le forze russe dall’Ucraina e la responsabilità per i crimini di guerra. “Qualsiasi tentativo parallelo o alternativo di cercare la pace è, in realtà, uno sforzo per continuare anziché ottenere una fine della guerra”, ha detto. “Non dividete il mondo. Siate nazioni unite”, ha implorato, “e questo ci porterà la pace”.

