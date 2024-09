Milano, 25 set. (LaPresse) – Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, ha affermato che l’esercito si sta preparando per un’offensiva di terra contro Hezbollah in Libano. “Si sentono gli aerei volare, stiamo attaccando tutto il giorno sia per preparare la zona alla possibilità del vostro ingresso in Libano, sia per continuare a causare colpi a Hezbollah”, ha detto Halevi alle truppe della 7a Brigata corazzata durante un’esercitazione che simula un’offensiva di terra in Libano. “Hezbollah oggi ha ampliato il suo raggio di fuoco”, ha aggiunto, “più tardi oggi, riceverà una risposta molto forte”. “Oggi continueremo, non ci fermeremo, continueremo ad attaccare e continueremo a colpirli ovunque. L’obiettivo è molto chiaro, far tornare i residenti sfollati del nord in sicurezza”, ha continuato Halevi, “e per fare questo, stiamo preparando l’operazione di terra”. Lo riporta il Times of Israel.

