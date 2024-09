New York (New York, Usa), 25 set. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che in Medioriente “una guerra totale è ancora possibile”, ma che c’è ancora spazio per salvare la regione dall’orlo di un conflitto sempre più intenso. “Penso che ci sia anche l’opportunità, siamo ancora in gioco per avere un accordo che potrebbe cambiare radicalmente l’intera regione”, ha aggiunto Biden, intervistato nel talk show della ABC ‘The View’.

