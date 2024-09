Teramo, 25 set. (LaPresse) – Un marittimo abruzzese, di 60 anni originario di Martinsicuro, in provincia di Teramo, è morto annegato in un incidente sul lavoro questa notte. Verso el 4 del mattino il barchino, per attrarre i pesci, su cui il 60enne era salito con un altro pescatore è affondato. Gli altri marittimi, dalla lampara, sono riusciti a recuperare solo uno dei pescatori finiti in mare a 30 miglia al largo di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sulla tragedia indaga la capitaneria di porto. Non sono ancora chiare le ragioni dell’affondamento della barca.

