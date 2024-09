Roma, 25 set. (LaPresse) – La scorsa notte è stata effettuata una operazione di controllo da parte della polizia tedesca di Amburgo su un gruppo di tifosi della Lazio presenti nel centro della città per seguire oggi la sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Stando a quanto riporta la stampa locale i supporter biancocelesti erano in possesso spranghe e coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Il club laziale sottolinea in una nota che il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio ma che non risultano arresti. La stampa locale riferisce di circa 50 tifosi fermati. “Si invita la tifoseria laziale a seguire le informazioni già fornite dal Club per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo”, conclude la nota del club biancoceleste. L’episodio di Amburgo fa ritornare alla mente quanto avvenuto nel novembre del 2013, quando 120 tifosi della Lazio vennero fermati dalla polizia polacca nel centro di Varsavia.

