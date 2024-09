L'architetta milanese era malata da tempo

È morta Paola Marella. L’architetta e conduttrice tv milanese, diventata famosa per trasmissioni come ‘Vendo casa disperatamente’ e ‘Cerco casa disperatamente’, aveva 61 anni. Era malata da tempo.

“Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!“, si legge sulla pagina Instagram di Real Time. Dopo l’esperienza a Real Time, Marella, laureata in Architettura degli interni al Politecnico di Milano, era passata a Sky dove aveva condotto i ‘Consigli di Paola’ su Cielo e ‘Paola Marella: Migliora il tuo guardaroba’ su TV8. Poi l’esperienza su Sky Uno con ‘Un sogno in affitto’ e con ‘A te le chiavi’ su La7. L’ultimo post di interior design sulla sua pagina Instagram, con 584mila follower, risale a quattro giorni fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata