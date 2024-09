Milano, 20 set. (LaPresse) – Chiara Petrolini, ai domiciliari da stamani, è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela per la morte di uno dei due neonati. La giovane deve rispondere anche dell’accusa si soppressione di cadavere di uno dei due neonati e di occultamento di cadavere per l’altro. È quanto spiega la Procura di Parma, in merito al ritrovamento dei due neonati seppelliti nel giardino di una villetta a Traversetolo.

