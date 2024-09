Roma, 19 set. (LaPresse) – “È essenziale realizzare i progetti” del Pnrr “speditamente, per stimolare l’economia meridionale in una fase di debolezza del ciclo internazionale. Ma non al costo di pregiudicarne l’efficacia. Qualora a causa dell’ingente ammontare degli investimenti insorgesse un conflitto tra i due obiettivi – efficacia e rapidità – sarebbe preferibile salvaguardare il primo e valutare la possibilità di concordare, per queste regioni, un allungamento dei tempi di realizzazione dei progetti”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento all’evento ‘Il polso dell’economia – il Mezzogiorno’ per ‘In viaggio con la Banca d’Italia’. “I progetti vanno fatti bene, non dobbiamo farli per farli. Se servono a potenziare la capacità produttiva, se li facciamo per spendere i soldi ci illudiamo, vedremo una fiammata magari e poi ricominceremo a fare i convegni per spiegare perché il sud non cresce. Questo – ammonisce il numero uno di via Nazionale – non deve succedere”.

