Milano, 19 set. (LaPresse/AP) – Hezbollah “pagherà un prezzo sempre più alto”. Lo ha detto il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant. Le sue dichiarazioni giungono mentre Israele e Hezbollah si scambiano attacchi e dopo che il leader del gruppo libanese, Hassan Nasrallah, ha promesso una punizione contro Israele per le esplosioni simultanee di dispositivi di comunicazione di Hezbollah per le quali accusa lo Stato ebraico. “Il nostro obiettivo è garantire il ritorno sicuro delle comunità del nord di Israele alle loro case. Col passare del tempo, Hezbollah pagherà un prezzo sempre più alto”, ha dichiarato Gallant. “La sequenza delle nostre azioni militari continuerà”, ha aggiunto. Nel suo discorso di oggi Nasrallah, rivolgendosi direttamente al premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha detto che Israele non riuscirà a riportare a casa i suoi cittadini del nord, cioè della zona vicino al confine con il Libano: “Non riuscirete a riportare a casa la gente del nord. Fate quello che volete, non ci riuscirete. L’unica soluzione è fermare l’aggressione contro il popolo di Gaza. Né l’escalation militare, né l’omicidio, né tantomeno la guerra totale riporteranno i vostri coloni e abitanti al confine. Dovete saperlo”, ha dichiarato Nasrallah.

