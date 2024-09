Torino, 18 set. (LaPresse) – La società Usa Tupperware, conosciuta per i suoi contenitori per conservare il cibo, ha annunciato di di aver avviato la procedura di fallimento, mentre lotta per sopravvivere di fronte al calo delle vendite. La società, in attività da 78 anni, nonostante i tentativi di rinfrescare i suoi prodotti negli ultimi anni e di riposizionarsi verso un pubblico più giovane, non è riuscita a distinguersi dai concorrenti. “Negli ultimi anni, la posizione finanziaria della società è stata gravemente influenzata dal difficile contesto macroeconomico”, ha affermato l’ad di Tupperware Laurie Ann Goldman. Lo riporta Bbc.

