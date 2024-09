Roma, 18 set. (LaPresse) – “Se l’Europa deve cambiare marcia, anche l’Italia è chiamata a nuove scelte coraggiose”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nella sua relazione all’assemblea annuale. “Il nuovo Patto di Stabilità non si discosta molto dal vecchio, privilegiando prima di tutto la stabilità e non gli enormi investimenti che sarebbero necessari per modernizzare l’economia e l’industria europee”, ricorda Orsini, aggiungendo che “come se non bastasse, l’Unione Bancaria europea continua a boccheggiare. Dell’Unione del mercato dei Capitali si parla invano da dieci anni, anche se potrebbe diventare il polmone indispensabile per sfruttare appieno la montagna del risparmio europeo. Si tratta di oltre 330 miliardi l’anno che vengono investiti negli Stati Uniti per finanziare le imprese statunitensi”.

