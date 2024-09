Milano, 18 set. (LaPresse) – Il capo del Comando settentrionale delle Forze di difesa israeliane (Idf), il Magg. Gen. Ori Gordin, ha affermato che l’esercito è determinato a cambiare la situazione della sicurezza al confine con il Libano il prima possibile, in mezzo all’aumento delle tensioni con Hezbollah. “La missione è chiara: siamo determinati a cambiare la realtà della sicurezza il prima possibile”, ha detto Gordin, come riporta il Times of Israel, “l’impegno dei comandanti e delle truppe è totale, con la massima prontezza per qualsiasi compito che sarà richiesto”.

