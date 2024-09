Milano, 18 set. (LaPresse) – Il ministro della Sanità libanese, Firas Abiad, ha annunciato in una conferenza stampa che il numero delle persone uccise nell’esplosione dei cercapersone in Libano è salito a 12, tra cui due bambini e due operatori sanitari. Il numero dei feriti si aggira invece tra i 2.750 e i 2.800, di cui 750 nel sud del Libano, 150 nella Bekaa e 1.850 a Beirut. Almeno 300 feriti sono in condizioni gravi. Lo riporta la testata L’Orient-Le Jour.

