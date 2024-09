Lucca, 18 set. (LaPresse) – Incidente stradale questa sera a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un’automobile ha investito 8 persone per la strada: due di queste sono decedute. L’incidente è avvenuto lungo la via Italica, ancora incerta la dinamica. Dei sei feriti uno è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello di Pisa, altri cinque sono ancora in corso di valutazione in ospedale. Per altre due persone, di cui al momento non sono note le generalità, non c’è stato nulla da fare.

