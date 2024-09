Roma, 18 set. (LaPresse) – Per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale “in Italia c’è un dibattito in corso sull’etica digitale che rischia di diventare un grande freno, quando invece abbiamo l’esigenza di accelerare sperimentazioni industriali sull’Intelligenza Artificiale applicata. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità che essa offre”.Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini nella sua relazione all’assemblea annuale. “Pensiamo, ad esempio, ai vantaggi che si otterranno per la sanità di prossimità e per la cura di temibili patologie, una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà ogni comparto economico, ogni offerta di beni e servizi – aggiunge – Abbiamo tutte le capacità per essere all’avanguardia da ogni punto di vista, sviluppando le nicchie verticali dell’Intelligenza Artificiale, dove possiamo eccellere sfruttando tutta l’inventiva di cui siamo capaci”.

