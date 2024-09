Milano, 17 set. (LaPresse) – Le forze di difesa ucraine hanno sfondato in un altro punto del confine russo nella regione di Kursk e sono penetrate a ovest dei territori controllati dal governo di Mosca, in direzione del villaggio di Vesele nel distretto di Glushkovsky. Lo riporta Rbc-Ukraine. La nuova conquista è stata segnalata la scorsa settimana dall’unità del Gruppo Khorne della 116ª Brigata Meccanizzata Separata delle Forze Armate ucraine. “Siamo entrati in un nuovo luogo, a chilometri di distanza, in territorio russo”, scrive l’unità sui social, “un gruppo di soldati russi di oltre mille persone è sotto minaccia di accerchiamento”. Un filmato pubblicato sempre sui social mostra i veicoli militari ucraini che sfondano le cosiddette barriere ‘a denti di drago’, si muovono attraverso i campi, lungo le piantagioni forestali ed entrano in uno degli insediamenti.

