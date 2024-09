Roma, 16 set. (LaPresse) – Durante la campagna elettorale per la Casa Bianca sono stati usati “toni molto duri, bisogna ridurre la conflittualità verbale, non bisogna estremizzare”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘L’aria che tira’ su La7, commentanto il secondo attentato contro Donald Trump. Secondo Tajani “in politica bisogna usare linguaggi diversi, mai fare attacchi personali perché così facendo si polarizza l’attenzione su un obiettivo”. Si possono, spiega, “combattere le idee che sono idee mentre le persone che le difendono sono rispettabili anche se non si condividono”. Gli Stati Uniti, ha sottolineato Tajani, “hanno tutti gli anticorpi possibili per fermare questi folli”.

