Milano, 16 set. (LaPresse) – “Per l’ultima registrazione di Affari tuoi non c’era nessun dirigente, io ho le spalle larghe ma non nego che qualcuno tra i tecnici si è dispiaciuto”. Lo ha detto Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Warner Bros. Discovery all’Università Cattolica di Milano. “La Rai economicamente ha fatto di tutto per trattenermi, c’erano due bozze contrattuali con le stesse cifre ma qualcosa da un punto di vista affettivo è venuto a mancare. Ho ancora tanti amici, ma con qualcuno evidentemente non c’era un affetto particolare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata