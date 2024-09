Milano, 16 set. (LaPresse) – Il governo è sotto attacco? “Mi sembra evidente che siccome non ci riescono alle elezioni, perché abbiamo vinto tutte le elezioni regionali tranne una, pensavano alla crisi economica, allo spread e alla disoccupazione, ma aumentano i risparmi, stiamo crescendo più della Germania e l’occupazione aumenta, dicono: questi – se vanno avanti così – non ce li togliamo davanti. Berlusconi per 30 anni è stato ostaggio di magistrati di sinistra, giornali di sinistra e politici di sinistra. Io penso che il governo reagirà con le riforme stando in mezzo alla gente”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro.

