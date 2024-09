Roma, 13 set. (LaPresse) – “In questo mese ho in programma di incontrare il presidente Biden. Gli presenterò un piano per vincere, un sistema di soluzioni interconnesse, grazie al quale l’Ucraina otterrà la forza sufficiente per avviare questa guerra verso la pace”. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il piano per la vittoria che presenterò al presidente degli Stati Uniti può aprire la strada a una pace sicura, alla piena attuazione della Formula della pace”, ha spiegato.

