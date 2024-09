Milano, 13 set. (LaPresse) – “Sulla base dei documenti forniti dall’Fsb russo, nonché in risposta ai numerosi passi ostili di Londra, il ministero degli Esteri russo, in collaborazione con i dipartimenti interessati, ha revocato l’accreditamento di sei dipendenti del dipartimento politico dell’ambasciata britannica a Mosca, nelle cui azioni sono stati scoperti segni di attività di raccolta di informazioni sovversive”. È quanto fa sapere in un comunicato il servizio di sicurezza russo (Fsb), come riporta l’agenzia Tass. “Questi documenti indicano che nel Regno Unito l’unità principale che coordina la politica sovversiva in direzione della Russia (e dei Paesi precedentemente appartenenti all’URSS) è il dipartimento dell’Europa orientale e dell’Asia centrale del ministero degli esteri britannico, che è stato trasformato in un servizio speciale dopo l’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina, il cui compito principale è quello di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese”.

