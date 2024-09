Roma, 12 set. (LaPresse) – Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha confermato la morte di tre operatori nel Donetsk, precedentemente annunciata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tre dei nostri dipendenti in Ucraina sono rimasti uccisi oggi dopo che un bombardamento ha colpito il luogo in cui era pianificata la distribuzione di aiuti in prima linea nella regione di Donetsk, mentre altri due colleghi sono rimasti feriti – si legge nel post pubblicato su X – I nostri cuori sono spezzati mentre piangiamo questa perdita e ci prendiamo cura dei feriti”. La presidente del Comitato, Mirjana Spoljaric, in una nota ha condannato “gli attacchi al personale della Croce Rossa nei termini più forti. È inammissibile che un bombardamento colpisca un sito di distribuzione di aiuti. Oggi i nostri cuori sono spezzati mentre piangiamo la perdita dei nostri colleghi e ci prendiamo cura dei feriti. Questa tragedia scatena un’ondata di dolore fin troppo familiare a coloro che hanno perso i propri cari in un conflitto armato”.

