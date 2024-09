Francoforte (Germania), 12 set. (LaPresse) – “Il rapporto di Mario Draghi sulla competitività dell’Ue è formidabile e contiene proposte concrete sulle riforme strutturali che potrebbero rafforzare non solo l’Europa, ma risultano molto utili anche a noi come Banca centrale europea per ottenere risultati migliori con la nostra politica monetaria”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in conferenza stampa a Francoforte.

