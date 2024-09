Milano, 11 set. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha annunciato la fornitura di un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina dal valore di oltre 600 milioni di sterline (circa 709 milioni di euro). È quanto si legge in un comunicato del ministero del Regno Unito. “Il sostegno del Regno Unito all’Ucraina è incrollabile”, ha affermato Lammy, “il nostro impegno di oltre 600 milioni di sterline di sostegno è l’ultima rata del nostro duraturo sostegno all’Ucraina. Ciò fornirà un sostegno vitale agli ucraini mentre continuano a sopportare gli incessanti attacchi russi”. Dei 700 milioni, 242 milioni di euro saranno in aiuti umanitari e 439 milioni di euro in garanzie sui prestiti forniti dalla Banca Mondiale per sostenere servizi pubblici vitali, compreso il sostegno a scuole e ospedali, la retribuzione dei dipendenti pubblici e i fondi pensionistici.

