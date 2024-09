Roma, 11 set. (LaPresse) – Il Ministero dell’economia e delle finanze “prende atto delle decisioni del Parlamento sulla calendarizzazione del Piano strutturale di bilancio e dunque, tenuto conto dell’art 11 comma 4 del regolamento 2024/1263, trasmetterà alle Camere il Piano subito dopo l’aggiornamento dei dati Istat del prossimo 23 settembre, come da determinazioni delle capigruppo di Camera e Senato di oggi”. E’ quanto si legge in una nota di via XX Settembre.

