Roma, 11 set. (LaPresse) – “Sono abbastanza sconvolta, ho parlato già con la moglie Daniela (Vergara, ndr), Luca era un amico, vero, devo tutto a lui. Mi ha voluto lui alla prima Domenica In”. Così a LaPresse Mara Venier, ricordando Luca Giurato, scomparso oggi all’età di 84 anni. “Un legame profondo di amicizia, con lui tante risate, discorsi profondi. Era un uomo profondo, sensibile. L’avevo sentito qualche mese fa, avevamo fatto i trent’anni di Domenica In, ma ultimamente non voleva più apparire. Si era ritirato. Ogni tanto lo chiamavo, era a Miami, a giocare a golf, in giro per il mondo. Mi addolora, un pezzo di vita, soprattutto l’affetto, la riconoscenza. Perché è lui che mi ha voluto”, conclude Venier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata