Milano, 10 set. (LaPresse) – “Diffondere notizie false e fuorvianti sul trasferimento di armi iraniane ad alcuni Paesi è solo una brutta propaganda e una menzogna con l’obiettivo di nascondere le dimensioni del massiccio sostegno illegale di armi da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi occidentali al genocidio nella Striscia di Gaza”. È quanto scrive in un post su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, dopo le sanzioni imposte a Teheran da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Regno Unito per la fornitura di armi alla Russia. “La diffusione di tali menzogne non dovrebbe distogliere l’attenzione della comunità internazionale dalla responsabilità di cercare di fermare il crimine di guerra e la macchina di uccisione di massa del regime sionista e di ritenere responsabili i sostenitori di questo regime”, aggiunge Kanaani.

