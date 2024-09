Milano, 10 set. (LaPresse) – La Corea del Nord “rafforzerà costantemente la propria forza nucleare, in grado di fronteggiare pienamente qualsiasi minaccia imposta dai suoi stati rivali dotati di armi nucleari, e raddoppierà le misure e gli sforzi per rendere tutte le forze armate dello stato, compresa la forza nucleare, pienamente pronte al combattimento”. Lo ha detto Kin Jung Un, nel suo discorso per i 76 anni della fondazione della Repubblica Democratica di Korea, come riferisce l’agenzia Kcna.

