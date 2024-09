Francoforte (Germania), 10 set. (LaPresse) – La decisione della Germania di estendere e rafforzare i controlli su tutte le frontiere tedesche è “un tipo di azione inaccettabile dal punto di vista polacco”. Lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, come riporta l’emittente tvn24. “La Germania vuole inasprire i controlli alle frontiere con tutti i Paesi vicini, compresa ovviamente la Polonia, e a tutti i valichi di frontiera”, ha dichiarato Tusk, aggiungendo che si tratta “di fatto di una sospensione di Schengen già su larga scala”. “Questo tipo di azione è inaccettabile dal punto di vista polacco, perché non ho dubbi che sia la situazione politica interna tedesca a causare questi passi, e non la nostra politica nei confronti dell’immigrazione clandestina ai nostri confini”, ha sottolineato il premier polacco, ribadendo le buone relazioni tedesco-polacche e che la Polonia ha buone relazioni con tutti i suoi vicini, compresa la Germania. “Nelle prossime ore chiederemo ad altri Paesi interessati da queste decisioni di Berlino di consultarsi urgentemente su come agire all’interno dell’Unione Europea su questo tema”, ha affermato ancora Tusk.

