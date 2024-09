Roma, 10 set. (LaPresse) – “Non siamo sicuri che Maria Rosaria Boccia sarà presente alla nostra intervista. Ci ha detto poco fa che non se la sente, che vuole prendere del tempo e ragionare con la nostra redazione e ci ha chiesto di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare questa intervista alla prossima puntata”. Lo ha spiegato Bianca Berlinguer nell’anteprima della puntata di ‘È Sempre Carta Bianca’ su Rete4, che avrebbe dovuto ospitare l’imprenditrice per un’intervista sul caso che ha visto coinvolto l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

