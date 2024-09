Milano, 8 set. (LaPresse) – La Spagna concederà l’asilo politico a ex candidato presidenziale dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia, al quale il governo venezuelano ha ‘concesso’ un salvacondotto per raggiungere il Paese. Secondo quanto riferisce La Vanguardia, il ministro degli Esetri spagnolo José Manuel Albares ha confermato che Urrutia si trova attualmente in Spagna e ha spiegato di aver chiesto di avvalersi anche del diritto d’asilo che “ovviamente – ha sottolineato – il governo spagnolo esaminerà e concederà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata