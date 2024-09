Milano, 7 set. (LaPresse) – Ha accoltellato la moglie, una 38enne di origini brasiliane, ripetutamente, nella sua abitazione a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro Urbino. La donna, soccorsa, è morta in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate. A dare l’allarme, nella notte, i vicini di casa della coppia che hanno sentito le urla della donna, madre di tre figli. Giunti sul posto, i carabinieri della locale stazione, insieme con i militari di Pesaro, hanno fermato il marito della donna e lo hanno portato in caserma.

