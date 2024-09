Milano, 7 set. (LaPresse) – Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte in Viale Vittorio Veneto a Treviso, in zona ospedale San Camillo. Il giovane era in sella alla sua bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da una auto, una Peugeot 208, condotta da un coetaneo. Nell’impatto il ciclista è deceduto. Sono in corso le indagini e i rilievi dei Carabinieri della Compagnia di Treviso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

