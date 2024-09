Roma, 6 set. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “deplorano” la morte della cittadina americana Aysenur Ezgi Eygi vicino Nablus, in Cisgiordania, e “agiranno se necessario” per scoprire cosa è successo. Così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in merito all’uccisione dell’attivista che i media e le autorità palestinesi attribuiscono a Israele. Ma per Blinken prima di attribuire eventuali responsabilità bisogna scoprire “esattamente cosa è successo” e poi trarne “le dovute conclusioni e conseguenze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata