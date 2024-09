Roma, 6 set. (LaPresse) – “Condanniamo questo omicidio commesso dal governo Netanyahu”. Così il ministero turco degli Esteri ha commentato la presunta uccisione vicino Nablus, in Cisgiordania, dell’attivista Aysenur Ezgi Eygi da parte delle forze israeliane di difesa (Idf). “Abbiamo appreso con profondo rammarico che la nostra cittadina Aysenur Ezgi Eygi è stato uccisa dalle forze di occupazione israeliane a Nablus, in Cisgiordania. Condanniamo questo omicidio commesso dal governo Netanyahu”. Israele, afferma Ankara, “sta cercando di intimidire tutti coloro che vengono in aiuto del popolo palestinese e che lottano pacificamente contro il genocidio. Questa politica di violenza non funzionerà. Le autorità israeliane che commettono crimini contro l’umanità e coloro che li sostengono incondizionatamente saranno ritenuti responsabili dinanzi ai tribunali internazionali”.

