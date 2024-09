Roma, 6 set. (LaPresse) – Un 66enne di Nocera Inferiore ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Nocera Superiore. L’operaio è scivolato da un’impalcatura alta circa due metri, battendo violentemente la testa. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore, l’uomo è deceduto poco dopo. La magistratura ha disposto il sequestro del cantiere, con la Procura che valuterà se conferire l’incarico per l’autopsia. Le indagini sono in corso, affidate ai carabinieri di Nocera Superiore e al personale dello Spresal.

