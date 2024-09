Bologna, 5 set. (LaPresse) – È stato identificato dalla Polizia il presunto autore dell’omicidio di un 17enne, avvenuto ieri sera, a seguito di una rissa, con accoltellamento, in via Piave, a Bologna. Secondo quanto riferito dalla questura del capoluogo emiliano-romagnolo, si tratta di un giovane 16enne incensurato italiano che, nel corso di una rissa tra più persone, avrebbe aggredito, con arma da taglio, due coetanei, entrambi minorenni, nati nel 2007 e trasportati subito all’ospedale Maggiore, dove uno, italiano di origini centroafricane, ha perso la vita per la ferita al petto, mentre l’altro, di origini bengalesi, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni, per aver riportato una ferita al collo e una alla schiena. Sulla base degli accertamenti svolti dalla squadra mobile, è stata data esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, nei confronti del 17enne, ritenuto presunto autore del reato, dopo l’interrogatorio nel corso della notte. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, dopo l’aggressione, avrebbe raggiunto velocemente casa sua.

