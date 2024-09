Washington (Usa), 4 set. (LaPresse) – Lo sceriffo della Contea di Barrow, Jud Smith, ha riferito che vi sono state “lesioni multiple” a seguito della sparatoria nella Apalachee High School di Winder, in Georgia. In una breve dichiarazione alla stampa, lo sceriffo non ha confermato la notizia secondo la quale vi sarebbero stati almeno 4 morti, ma ha confermato che il sospetto assalitore è stato arrestato. La situazione è ancora “molto, molto fluida” e “stiamo riunendo gli studenti con i loro genitori. Ovviamente c’è caos, ma vogliamo essere rispettosi di loro e della loro privacy”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata