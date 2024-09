Washington (Usa), 4 set. (LaPresse) – Sarebbe di almeno 4 morti e 30 feriti il bilancio delle vittime della sparatoria nella Apalachee High School di Winder, in Georgia. Lo riferiscono fonti della Cnn. In una breve dichiarazione alla stampa, lo sceriffo della Contea di Barlow, Jud Smith, non ha confermato questo bilancio, limitandosi a riferire che ci sono state “lesioni multiple” a seguito della sparatoria e che una persona è stata arrestata.

