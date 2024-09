Washington (Usa), 4 set. (LaPresse) – Il presidente Joe Biden è “in lutto per la morte” delle vittime della sparatoria alla Apalachee High School. “Quella che avrebbe dovuto essere una gioiosa stagione di ritorno a scuola a Winder, in Georgia, si è trasformata in un altro orribile promemoria di come la violenza delle armi da fuoco continui a fare a pezzi le nostre comunità. Gli studenti di tutto il Paese stanno imparando a chinarsi e a ripararsi invece di imparare a leggere e scrivere. Non possiamo continuare ad accettare questa situazione come normale”, ha detto il presidente in una dichiarazione”. “Dopo decenni di inazione, i repubblicani al Congresso devono finalmente dire ‘basta’ e lavorare con i democratici per approvare una legislazione di buon senso sulla sicurezza delle armi”, ha aggiunto Biden.

