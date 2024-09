Milano, 4 set. (LaPresse) – “Io non sono qualificato per dare consigli a nessuno. Io non ho nemmeno una pagina di Facebook e di Twitter, perché sono fonti molte volte di equivoci e di fake news. Certamente, l’invito alla cautela quando si occupano posti di responsabilità. Ma questo non significa affatto che sia una critica, vedremo come andrà”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a SkyTg24, rispondendo a una domanda sul caso Sangiuliano.

