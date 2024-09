Roma, 3 set. (LaPresse) – Liridon Rexhepi, un cittadino kosovaro considerato responsabile della rete finanziaria del Mossad, sarebbe stato arrestato dalla polizia di Istanbul. Lo riporta il Daily Sabah, citando fonti della sicurezza turca, secondo cui Rexhepi, stava trasferendo denaro agli agenti del Mossad in Turchia, che filmavano gli obiettivi con i droni, conducevano operazioni psicologiche contro i politici palestinesi e raccoglievano informazioni sulla Siria. Rexhepi sarebbe stato scoperto dopo che l’agenzia dell’intelligence turca (Mit) avrebbe rilevato irregolarità nei suoi conti finanziari, da cui sarebbe emerso che avrebbe effettuato innumerevoli depositi ad agenti del Mossad in Turchia tramite Western Union. Sarebbe stato posto sotto sorveglianza dal Mit non appena è entrato in Turchia il 25 agosto 2024 e sarebbe stato arrestato a Istanbul il 30 agosto in un’operazione congiunta con la polizia della metropoli turca. Rexhepi sarebbe il primo agente di alto profilo del Mossad arrestato in Turchia quest’anno.

